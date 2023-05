Zahlreiche Filmschaffende hatten dem SPIEGEL von einem Klima der Angst berichtet, das an mindestens einem Filmset Schweigers geherrscht haben soll. Sie schilderten auch Beleidigungen durch den Filmstar, zu denen es unter anderem am Set von »Manta Manta – Zwoter Teil« gekommen sein soll. Sowohl Schweiger als auch Constantin Film, mit denen er seit 2022 zusammenarbeitet, dementieren die Vorwürfe. »Manta Manta – Zwoter Teil« wurde mit Steuergeldern in Höhe von mehr als einer Million Euro gefördert.

Die Kulturbranche soll sich unter Federführung des Kulturrats nun einen Verhaltenskodex (»Code of Conduct«) geben. In einem ersten Schritt gehe es um eine verbindliche Selbstverpflichtung der Branche, sagte Roth. »Sollte das nicht ausreichen und eine entsprechende durchgreifende Wirkung zeigen, werden wir den nächsten Schritt gehen und das für alle unsere Förderungen verbindlich machen.«