Das Humboldt Forum – ein großes Ausstellungszentrum im Zentrum der Stadt – liegt im teilrekonstruierten Berliner Schloss. Die Kuppel ist mit einem Kreuz und einer goldenen Inschrift verziert. Darauf steht: »Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.«

Zeitgenössische künstlerische Interventionen seien eine wichtige Form für das Humboldt Forum, sich mit den vieldiskutierten Aspekten des Hauses und seiner Architektur auseinanderzusetzen, teilte ein Sprecher der Stiftung Humboldt Forum mit. Sie wollten als Gemeinschaft aller Akteure im Humboldt Forum die von der Initiative »Leuchtturm Berlin« an sie herangetragene Idee umsetzen, die rekonstruierte Inschrift temporär mit einer Leuchtschrift zu überblenden.