Coco Lee, die als jüngstes von drei Kindern in Hongkong geboren wurde, war besonders in China, Taiwan, USA und Australien bekannt. Nach ihrem High School-Abschluss im Jahr 1992 wurde ihr ein Plattenvertrag in Hongkong angeboten, woraufhin sie ihr Studium in den USA abbrach und sich der Musikkarriere widmete. 1996 unterschrieb Lee bei Sony Music Entertainment, ihr Debütalbum »Coco Lee« wurde das meistverkaufte Album des Jahres in Asien. Sie nahm insgesamt 18 Studioalben auf und trat in drei Filmen auf.