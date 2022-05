Fans des Superhelden-Universums von DC Comics müssen dieser Tage sehr stark sein. Erst Ende April starb mit Neal Adams ein berühmter Comic-Künstler, der die Figuren Batman und Green Arrow in den Siebzigerjahren mit seinem Stil neu definiert hatte. Jetzt verstarb der Zeichner und Autor George Pérez an einer schon länger bekannten Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung. Er wurde 67 Jahre alt.

Pérez galt als einer der besten und einflussreichsten Künstler der Superhelden-Historie. In den Achtzigerjahren erfand er mit Autor Marv Wolfman die »New Teen Titans«, eine jugendliche Heldentruppe, die das überalterte Personal von DC auffrischte und bis heute populäre Figuren wie Starfire, Cyborg oder Deathstroke etablierte. Mit seinen Zeichnungen zur Mini-Serie »Crisis on Infinite Earths« verhalf er dem Verlag Mitte der Achtzigerjahre zu einem Bestseller und einer radikalen inhaltlichen Neuausrichtung, die bis in die Gegenwart nachhallt.

Bild vergrößern Ikonisches Pérez-Cover: Ausgabe #7 der DC-Miniserie "Crisis on Infinite Earths" von 1985 Foto: George Pérez / DC Comics

Zu seinen größten Errungenschaften aber zählt die Neudefinition einer der ältesten DC-Heldinnen: Ab 1987 übernahm er die »Wonder Woman«-Heftserie zunächst als Zeichner, später auch als Autor – und entzog die Comic-Amazone lüsternen Blicken und sexistischen Darstellungen, indem er sie nach wie vor sexy inszenierte, aber auch bulliger und athletischer. Pérez' Zeichenstil war barock und opulent, aber auch extrem detailreich. Seine Figuren hatten individuelle Gesichtsausdrücke und Charakterzüge.

»Sie hatten einen Zeichner dabei, der wahrscheinlich eher für das Zeichnen von Käsekuchen bekannt war, also war es absehbar, dass du eine Menge billiger T&A-Aufnahmen (»Tits & Ass«, Anmerkung d. Red.) von einer Figur bekommst, die bis zu einem gewissen Grad eine feministische Ikone sein soll«, sagte Pérez einmal in einem Interview über seine Entscheidung, sich der 1941 erschaffenen »Wonder Woman«-anzunehmen. Nach Job gefragt, umarmt und geknutscht Also wandte er sich an die damalige Heftredakteurin Janice Race und fragte nach dem Job. Es sei das erste Mal gewesen, dass er von einer Redakteurin umarmt und geknutscht worden sei, sagte Pérez.

Seine fünfjährige Arbeit an der Serie gilt als Meilenstein, daran orientierten sich spätere Autorinnen und Zeichnerinnen. Mit Mindy Newell holte Pérez auch erstmals eine Frau als Co-Autorin an Bord. Pérez' Ausrichtung der Figur gilt auch als Haupteinfluss für den erfolgreichen ersten »Wonder Woman«-Film von Regisseurin Patty Jenkins.

Bild vergrößern Gal Gadot als »Wonder Woman« im gleichnamigen Film (2017): Sexy, aber auch athletischer Foto: Clay Enos/ AP

Begonnen hatte Pérez seine Arbeit als Zeichner bei der Konkurrenz von Marvel Comics, wo er Mitte Siebziger zusammen mit Autor Bill Mantlo den ersten hispanischen Comic-Charakter des Verlags erschuf: den puerto-ricanischen Superhelden White Tiger in der Serie »Deadly Hands of Kung-Fu«. Pérez, 1954 in der New Yorker South Bronx geboren, stammte selbst aus Puerto Rico.