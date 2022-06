JedeR Regierungsverantwortliche, der heute gegen eine sehr starke Aufwertung der Pflege und des Gesundheitswesens votiert, liegt sehr vermutlich irgendwann in einem Krankenhaus, in einem Altenheim, in einem Hospiz oder Rehazentrum, weil er, seiner schlampigen Eigenverantwortung geschuldet, Hilfe benötigt.

Er oder sie wird sich nach der Entlassung eventuell mit einem Blumenstrauß bedanken oder mit einer Schachtel Pralinen. Zurück in der Politik wird er oder sie sich freuen, dass so viele verantwortliche BürgerInnen unbezahlt in der Care-Arbeit tätig sind. Geflohenen helfend, Menschen aus dem Meer ziehend, Suppe ausschenkend, Konzerte für Krankenhaus und Pflege-Mitarbeitende gebend, Tafeln betreibend. Kurz: dass so viele die Kollateralschäden zu mildern versuchen, die ein ungerechtes, altmodisches, ökonomisches System eben so anrichtet.