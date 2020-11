Corona-Spot der Bundesregierung Der alte weiße Dude hat sein Ziel erreicht

Ein Kommentar von Jonas Leppin

Ein Kommentar von Jonas Leppin

Die Bundesregierung feiert in einem Video junge Leute fürs Nichtstun – in Corona-Zeiten seien sie besondere Helden. Das stößt auf Kritik. Aber gerade dadurch schafft der Clip, was er soll.