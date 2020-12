Einsamkeit durch Corona Wir sind alle müde

Eine Kolumne von Sibylle Berg

Eine Kolumne von Sibylle Berg

Jahresende, und alles ist noch schlechter geworden. Was also tun? Sich ablenken und daran denken, dass es der Mehrheit gerade genauso geht. So unsicher und ohnmächtig, so ratlos und traurig.