Seit März filmt der 33-jährige Künstler seine eigenen Tests mit einer daumengroßen Kamera in seinem Mund. Die Clips zeigen Zähne und Zunge, vorne zwischen den Lippen fällt Licht ins Bild. Von dort nähert sich ein Wattestäbchen an. In einigen Aufnahmen ist durch die Zähne medizinisches Personal in Ganzkörperschutzkleidung zu sehen. Eine Hand führt die Teststäbchen in den Mund ein und streicht damit um den Kameraausschnitt herum.