Corona in der Schweiz Das Kapital hat nichts zu befürchten, der Mensch schon

Ein Gastbeitrag von Lukas Bärfuss

Bloß das Ende vom gemeinsamen Toblerone-Fondue? In der Schweiz, in der sonst alles perfekt funktioniert, ist es offenbar besonders schwierig, in einer Wirklichkeit anzukommen, in der überhaupt nichts mehr funktioniert.