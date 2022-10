Neben Tammy Wynette, Patsy Cline und Dolly Parton war sie eine der ganz großen klassischen Country-Sängerinnen. Und wie die Kolleginnen thematisierte sie in den von ihr gesungenen und meist auch geschriebenen Songs ihre proletarischen Wurzeln im US-Hinterland. Geboren wurde Loretta Lynn 1932 in einem Dorf in den Appalachen in Kentucky, ihr Vater arbeitete als Bergarbeiter in der Mine.