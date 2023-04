Wie Kelsea Ballerini zu dem Drag-Verbot in Tennessee steht? Das hat sie nun deutlich gemacht, als die Countrysängerin, die auch als Co-Moderatorin durch den Abend der Awardshow führte, das Publikum bei ihrem Auftritt in die Sechzigerjahre zurücktransportierte. Sie spielte ihren Hit »If You Go Down (I'm Goin' Down Too)«, umgeben von Dragqueens. Ihr Auftritt endete mit einem Konfettiregen, der von regenbogenfarbenen Bühnenlichtern beleuchtet wurde.