Neuer Horrorfilm von David Cronenberg Und plötzlich beginnen die Menschen, Plastik zu essen

In »Crimes of the Future« geht es um die Zukunft der Menschheit: Wesen, die Plastik verdauen können und den Schmerz abgeschafft haben – er wird schlicht nicht mehr gebraucht. Ist das genial oder nur ein blöder Schockeffekt?