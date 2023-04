Es ist eigentlich ein angemessener Ort für das Kunstwerk: In seinem direkt am Strand von Palm Beach gelegenen Anwesen hatte das Ehepaar Steven und Lisa Tananbaum auf einem kleinen Podest im Garten die »Sphinx« aufgestellt; eine Skulptur aus der Reihe »Treasures from the Wreck of the Unbelievable«, die der britische Künstler Damien Hirst 2017 präsentierte. Nach Angaben der Tananbaums ist das Werk drei Millionen Dollar wert.