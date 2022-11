Katar steht in der Kritik für seinen Umgang mit Wanderarbeitern, den Rechten von Frauen und queeren Menschen. Der Comedian Joe Lycett hatte in der vergangenen Woche angekündigt, er werde das Geld für einen guten Zweck spenden, wenn Beckham seine Verbindung zur WM-Organisation in Katar bis zum Auftakt der Spiele kappe. Andernfalls werde er die 10.000 Pfund schreddern.

Am Sonntag ließ sich Lycett dabei filmen, wie er in einem regenbogenfarbenen Kostüm allem Anschein nach zwei Stapel mit Fünf-Pfund-Scheinen in eine Häckselmaschine steckte. (Sehen Sie hier das Video ). Doch am Montag räumte er ein, dass alles ein Fake war: Er habe das Geld nicht wirklich geschreddert, sondern die Summe einer Organisation zur Unterstützung von LGBTQ+-Personen gespendet.»Es war eine leere Drohung, um ein Gesprächsthema zu setzen«, sagte Lycett.