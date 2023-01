»Easy Rider« und ein tragischer Unfall

1969 war nicht nur das Jahr, in dem Crosby in Woodstock begeisterte, der Gegenkultur-Fan und Filmemacher Dennis Hopper hatte ihn zuvor in seinem Roadmovie »Easy Rider« unsterblich gemacht: Für die Figur des Billy, gespielt von Hopper selbst mit Schnauzer, langem Haar und fransiger Westernjacke, hatte er den kauzigen, kumpelhaft und gutmütig wirkenden Crosby als Vorbild genommen. Peter Fondas Wyatt war von Crosbys Byrds-Counterpart Roger McGuinn inspiriert, so die Legende. Doch so, wie auf die beiden Biker in »Easy Rider« kein gutes Ende wartete, verfinsterte sich auch Crosbys Zukunft, als noch im selben Jahr seine langjährige Freundin Christine Hinton bei einem Autounfall starb. Crosby betrachtete das tragische Ereignis später als den Wendepunkt in seinem Leben, der zu Depression und unkontrolliertem Drogenkonsum führte. »Ich konnte damit nicht umgehen«, sagte er einmal dem Magazin »People«. »Ich war sehr verliebt in sie, und sie kam einfach nicht mehr zurück. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mehr und mehr zu harten Drogen griff.«