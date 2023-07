In dem Meinungstext namens »Der Kostümjude« kritisiert er Wolffs Artikel als »unerträglich larmoyanten, Ich-bezogenen und zwischen Selbstverliebtheit und Opfergestus changierenden« Text und schreibt, Wolff verheddere sich weiter in Lügen. »Nur ein Beispiel von vielen«, so Engel: »In dem nun veröffentlichten ›Sorry-Leute-ich-bin-doch-nicht-jüdisch-ich-wurde-getäuscht‹-Text bei ›Zeit Online‹ schreibt Wolff, er habe während seiner Abiturzeit von seiner jüdischen Großmutter erfahren. In Twitter-Postings wie etwa am 21. Dezember 2021 indes bemerkt er: ›Ich kenne dieses Argument natürlich, bin mit diesem ›bad for the Jews/nicht vor den goyim‹ auch aufgewachsen.‹«