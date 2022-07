Debattenkultur Mehr Polarisierung wagen!

Im Gegensatz zur themenbezogenen Polarisierung führt eine gruppenbezogene bzw. affektive zu Herabwertung oder gar zu einer erwünschten Demütigung. Im Sinne eines Gewinnenwollens der eigenen Mannschaft werden eine konstruktive Diskussion und gemeinwohlorientierte Politik verhindert. Populisten und Radikale profitieren davon, da die persönliche Attacke eines Gegners eine oftmals anspruchsvollere inhaltliche Auseinandersetzung ersetzt.

In seinem posthum veröffentlichten Werk »Die Kunst, Recht zu behalten« beschreibt der Philosoph Arthur Schopenhauer diese affektive Polarisierung, ohne den Begriff zu verwenden, als eine Folge menschlicher Egozentrik. Denn, so setzt er voraus, »wären wir von Grund aus ehrlich, so würden wir bei jeder Debatte bloß darauf ausgehn, die Wahrheit zu Tage zu fördern, ganz unbekümmert ob solche unsrer zuerst aufgestellten Meinung oder der des Andern gemäß ausfiele: dies würde gleichgültig, oder wenigstens ganz und gar Nebensache sein.«

Nun zeigen die oben erwähnte Ergebnisse und unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Differenzen: von unbekümmert kann nicht die Rede sein. Denn unsere »angeborne Eitelkeit, die besonders hinsichtlich der Verstandeskräfte reizbar ist, will nicht haben, daß was wir zuerst aufgestellt, sich als falsch und das des Gegners als Recht ergebe.« Und so schließt Schopenhauer: »Daher die Erbitterung des Besiegten, ohne daß ihm Unrecht widerfahren.«