Schöner schreiben »Wie schön zu wissen, dass Du da bist«

Die Deutschkolumne von Hauke Goos

Die Deutschkolumne von Hauke Goos

Unser Kolumnist zeigt an Beispielen aus der Literatur, wie kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Folge 61: Freya von Moltkes letzter Brief an ihren Mann.