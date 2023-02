Schätzing war anfangs Teil des Produktionsteams um Frank Doelger, des Producers von »Game of Thrones«, gewesen, zog sich aber aufgrund von inhaltlichen Differenzen zurück. »Am Ende wollte er den ›Schwarm‹ im Alleingang erzählen, nur nach seinen Vorstellungen«, so Schätzing. Das Projekt, in das Hunderte Menschen involviert waren, abzubrechen, sei ihm in Krisenzeiten »unanständig« vorgekommen. »Ich bin ausgestiegen, in der Hoffnung, dass mich das Resultat trotz allem begeistern wird. Tut es nicht.«