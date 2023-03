»Hamilton« war im vergangenen Oktober nach jahrelanger Vorbereitung im Stage Operettenhaus in Hamburg angelaufen. Englischsprachige Versionen waren zuvor schon in Sydney, London und Chicago zu sehen gewesen, in Hamburg startete die weltweit erste Übersetzung. Kevin Schroeder und Sera Finale hatten sie in engster Abstimmung mit »Hamilton«-Schöpfer Lin-Manuel Miranda geschaffen. Die guten Kritiken, die das Stück in Hamburg letztlich erhielt, führten aber offenbar nicht zu guten Besucherzahlen.