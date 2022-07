Umstrukturierung nach Antisemitismus-Vorwürfen

In den vergangenen Monaten stand die Arabisch-Redaktion in den Schlagzeilen. Es hatte Antisemitismusvorwürfe gegen Redaktionsmitarbeiter gegeben. Daraufhin folgte eine unabhängige Untersuchung. Die Deutsche Welle schärfte in der Folge ihre redaktionellen Abläufe und trennte sich von Mitarbeitern. Der Verhaltenskodex im Haus wurde angepasst. Auch die Kooperation mit ausländischen Partnersendern, die Material der Deutschen Welle für ihr Programm nutzen, war Teil der Kritik in der Berichterstattung gewesen. Der deutsche Auslandssender erarbeitete ein Wertepapier, um Antisemitismus auszuschließen.