Für »Cui Bono« taucht das Team mit seiner Recherche in die Welt der Verschwörungserzählungen und in die Geschichte des früheren Radiomoderators Jebsen ein. In »Drinnies« sprechen Giulia Becker und Chris Sommer über das Leben introvertierter Menschen. Von einem Kölner Dachboden aus sammeln sie Tipps (»Drinsider«) oder stellen in einer der Rubriken den »Snack der Woche« vor.