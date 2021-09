Wichtigste Branchenauszeichnung Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Radiopreises

In Hamburg sind die besten Radiomacher gekürt worden. Ein besonderer Preis ging an den kleinen Sender Radio Wuppertal: In der Nacht der Hochwasserkatastrophe sendete er, bis auch das Notstromaggregat aufgab.