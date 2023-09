Einmal im Jahr stehen die deutschen Radiomacher nicht hinter dem Mikro, sondern im Hamburger Rampenlicht. Am Donnerstagabend durften dort die Besten von ihnen den »Radio-Oscar« in den Händen halten. In einer mehrstündigen Gala wurde der Deutsche Radiopreis in zehn Kategorien im Musicaltheater Neue Flora verliehen.