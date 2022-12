Informelle Gespräche reichen nicht

Hintergrund ist ein Rechtsstreit, der sich bereits über einige Jahre und Gerichtsverfahren zieht . 2018 klagte Kühn wegen unwirksamer Nichtverlängerung seines NV-Bühne-Vertrags gegen das Haus. Nach fast 14 Jahren Beschäftigung am Theater Göttingen sollte sein Vertrag nicht mehr verlängert werden – kurze Zeit vor seiner Entfristung. Doch im offiziellen Anhörungsgespräch nannte Intendant Erich Sidler dem Schauspieler keine künstlerischen Gründe für diese Entscheidung. Sidler will in dem Gespräch gesagt haben, dass die Sicht des Theaters bereits dargestellt worden sei. Er berief sich auf informelle Gespräche mit Kühn in den Wochen zuvor. NV-Bühne-Verträge sehen aber vor, dass der Intendant seine Mitarbeiter »hört«, was gemeinhin so verstanden wird, dass er mit ihnen spricht und künstlerische Gründe für die Nichtverlängerung nennt.