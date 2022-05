RSF begründete das Abrutschen Deutschlands mit mehreren Faktoren: »Für diese Entwicklung sind drei Gründe zentral: eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährdet, abnehmende Medienvielfalt sowie allen voran Gewalt bei Demonstrationen.« Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Bereits im Vorjahr sei mit 65 Fällen ein Negativrekord erreicht worden, so die Organisation.

So sei in Russland mit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine die Pressefreiheit »de facto abgeschafft« worden, hieß es in der Analyse. In der aktuellen Rangliste liegt Russland auf dem 155. Platz.

Ganz unten: totalitäre Regime

Zu den Schlusslichtern unter den 180 Ländern gehört China auf Platz 175, »unter anderem aufgrund nahezu allumfassender Internetzensur und Überwachung sowie Propaganda im In- und Ausland«. In Myanmar (176) und Iran (178) sieht es demnach ähnlich aus.

Drei totalitäre Regime stehen laut RSF ganz unten: Turkmenistan (177), Eritrea (179) und Nordkorea (180): »Alle drei haben gemeinsam, dass die jeweilige Regierung die komplette Kontrolle über alle Informationsflüsse hält; Raum für Verbesserungen der Pressefreiheit scheint es unter den aktuellen Regimen nicht zu geben.« Ganz oben in dem Ranking liegen Norwegen (1), Dänemark (2) und Schweden (3).