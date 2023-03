Offener Rassismus tritt im Beitrag dabei als unkommentierte Selbstverständlichkeit auf. In der Kinosequenz heißt es: »Jedes Mal, wenn Audrey Heburn die langen Wimpern hebt und ihre Augen aufschlägt, pfeift vorne von der zweiten Bankreihe her ein riesiger N. durch die Finger.« Auch als der Besucher in dem einzigen Geschäft vor Ort einkaufen geht und über dem Ladentisch ein »schwarzes Mädchen-Spitzenhemd« sieht, wird beschrieben, wie »ein junger N.« sich dieses Hemd anschaut und überlegt, es zu kaufen. In der Radioaufnahme kichert Hepburn, der Mann spricht in dümmlichem Tonfall. Reisende, die auf der Station ankommen, betreten einen Autobus. Ein »riesiger N.« hält die Tür auf und spricht nur einen Satz: »Watch your step, it’s slippery.«