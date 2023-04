Die Familie Schumacher hatte bestätigt, dass sie rechtliche Schritte in die Wege leiten werde.

Schumacher lebt seit einem schweren Wintersportunfall im Jahr 2013 völlig zurückgezogen. Über seinen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt. In der Formel 1 gewann er 91 Rennen, wurde zweimal mit Benetton und später fünfmal mit dem italienischen Traditionsrennstall Ferrari Weltmeister. Sein Sohn Mick fuhr in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls in der Formel 1, aktuell ist er Ersatzfahrer bei Mercedes.