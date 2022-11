Manch eine hat sogar von Steven Donziger gehört, dem Anwalt, der fast im Alleingang seit bald zwanzig Jahren um eine Entschädigung für Ecuador kämpft. Der Ölkonzern Chevron hatte in dem Land mit Ölförderung immense Schäden an Natur und Menschenleben verursacht. Donziger gewann in Ecuador, der Ölkonzern aber entzog sich der Zahlung von 9,5 Milliarden Dollar, in dem er seine Vermögenswerte in die USA verlegte und Donziger anklagte. Teilweise standen bis zu 20 Anwälte der Ölsaubande Donziger gegenüber, der seine Anwaltszulassung verlor und unter Hausarrest gestellt wurde .

Ein paar Beispiele von Heldinnen, die innerhalb kurzer Zeit vergessen wurden. Die tot sind oder in Gefängnissen sitzen, die als abschreckendes Beispiel dienen, um anderen zu zeigen, was sie erwartet, wenn sie sich ihrer demokratischen Rechte zu sicher wähnen. Wenn sie tun, was Menschen eben tun, die an Gerechtigkeit glauben und daran, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Die überzeugt davon sind, dass Regierungen und Geheimdienste die Pflicht der Offenheit gegenüber jenen haben, von denen sie gewählt wurden und die ihre Löhne zahlen.