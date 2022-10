How it started: Am 27. März 2019 schrieb Baerbock auf ihrem Twitter-Account »Waffen haben in Kriegsgebieten nichts verloren. Saudi-Arabien beteiligt sich am Jemen-Krieg und tritt Menschenrechte mit Füßen. Rüstungsexportstopp an Saudi-Arabien muss weiter gelten. Die Bundesregierung untergräbt durch Rüstungskooperation mit Frankreich EU-Regeln zum Waffenexport« . Und noch am 12. September 2022 bestätigte Robert Habeck der Süddeutschen Zeitung: »Klar ist: Waffen gehören nicht an Menschenrechtsverletzer.«