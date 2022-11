Wie erzählen wir von der Klimakrise?

Dennoch dürfen wir nicht in Fatalismus und in Endzeitstimmung verfallen. Persönlich hänge ich der Hoffnung an – auch weil ich keine andere Wahl habe – dass wir durch entschiedenes politisches Vorgehen die Drastik der Szenarien abmildern können. Allerdings wird dieses Handeln politischer Repräsentant:innen nur durch eine breitere Politisierung, den Druck der Bevölkerung möglich sein. Und dafür scheint es notwendig, dass wir als Gesellschaft neue Formen finden, eine andere Wahrnehmung, um uns mit dem menschengemachten Klimawandel auseinanderzusetzen. So wie der Roman im 18. Jahrhundert laut Historikern Lynn Hunt zur Erfindung der Menschenrechte beitrug, weil sie eine neue Betrachtung des Menschen erlaubte, gilt es, unser Bewusstsein über unsere sozial-ökologische Abhängigkeit kulturell und medial zu schärfen. Vielleicht führt das zu einer Erfindung der erweiterten universellen Umweltrechte.

Im Rahmen eines »Media Impact Project (MIP)« stellten jüngst Wissenschaftler:innen am Norman Lear Center der USC Annenberg gemeinsam mit »Good Energy« (eine gemeinnützige Beratungsfirma für Geschichten in Zeiten des Klimawandels) fest, dass der Klimawandel in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie so gut wie nicht existiert . Und ich denke, dass sich diese Beobachtung auf den europäischen Raum und Deutschland übertragen lässt. Kurz gesagt zeigt ihre Studie auf, dass sich offenbar ein großes Publikum für fiktionale Erzählungen interessiert, die den Klimawandel und seine Herausforderungen verhandeln, die Sender und Produktionsfirmen dieser Nachfrage jedoch nicht nachkommen. Anscheinend sind die Konsumierenden hungrig nach Geschichten, die darlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Klimakrise mindestens abzumildern; nach Erzählungen, die ihnen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit vermitteln, sowie den Glauben, dass Veränderungen möglich sind.

Möglicherweise findet die internationale Unterhaltungsindustrie einen unerwarteten Sinn in der Aufgabe, durch Geschichten die Menschheit im realen Kampf gegen die eigene Auslöschung zu vereinen. Wer Filme und Serien liebt, der weiß: die Hoffnung stirbt zuletzt und auch nicht am tiefsten Punkt einer Heldenreise – auch wenn wir gegenwärtig eher noch in einer schwarzen Komödie und einer vom Klima wegschauenden Gesellschaft leben, wie sie der Regisseur Adam McKay in seinem sehenswerten Film »Don’t Look Up« inszeniert hat.