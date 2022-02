Gleichberechtigung in Hymnen Fortschritt, Fortschritt über alles

Eine Glosse von Arno Frank

Eine Glosse von Arno Frank

Die Sorben wollen nun auch Frauen in ihrer Hymne erwähnen – gut so. Es sollte stets alles zur Disposition stehen, was das Versmaß hergibt. Die Bundesrepublik soll ja, wie man hört, mal ganze Strophen gestrichen haben.