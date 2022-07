Eine gerichtliche Entscheidung im Fall Wedel hätte also etwas verändern können. Eine Verurteilung hätte gezeigt, dass das Strafrecht in solchen Fällen nicht machtlos ist. Und es hätte vermutlich andere Betroffene ermutigt, ihre eigenen Fälle anzuzeigen oder sie öffentlich zu machen.

Dass es nun kein Urteil im Fall Wedel gibt, heißt aber nicht, dass die #MeToo-Debatte am Ende ist.

Im Gegenteil, es ist die Chance, dass sie wieder zum Leben erweckt wird und zu ihrem Kern zurückkehrt. Denn zuletzt drehte sich die Debatte vor allem ums Showbusiness, um Männer wie Wedel oder Harvey Weinstein, den US-amerikanischen Filmmogul, dem mehr als 80 Frauen Übergriffe vorgeworfen hatten und der inzwischen zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde.

Es geht um soziale Normen und Werte

Dabei ging es eigentlich um Machtmissbrauch in Kombination mit sexualisierter Gewalt, im Kleinen wie im Großen, prominent hin oder her. Also um Pflegerinnen, die von Oberärzten belästigt werden, Servicekräfte, die von Gästen in Restaurants oder auf Messen übergriffig behandelt werden und Praktikantinnen oder Auszubildende, von denen Vorgesetzte sexuelle Gefälligkeiten erwarten für den nächsten Arbeitsvertrag.

Außerdem konzentrierten sich viele auf Vergewaltigungsvorwürfe, als wären Übergriffe, die diesen Tatbestand nicht erreichen, kaum wert, in die Debatte einzufließen. Dabei gibt es kleinere, aber ähnlich wirkmächtige sexualisierte Gewalt, die das Leben von Betroffenen zum Negativen verändern, weil sie traumatisiert werden.

Das können sogar Vorfälle sein, die nicht eindeutig vom Strafgesetzbuch abgedeckt, aber moralisch verwerflich sind, etwa das berühmt-berüchtigte Grapschen eines Hinterns durch jemanden, der Macht über die Person hat. Demokratische Gesellschaften funktionieren schließlich vor allem wegen sozialer Normen und Werte, nicht wegen Strafrechtsparagrafen.

Zuletzt geriet zudem außer Acht, dass für Betroffene die gleiche Unschuldsvermutung gilt wie für mutmaßliche Täter. Massenhaft wurden sie der Lüge beschuldigt, mit Hass und Hetze überschüttet, sogar Todesdrohungen gab es. So zeigte sich, dass es vielen nicht um den einzelnen Fall oder den mutmaßlichen Täter geht. Sondern darum, Betroffene mundtot zu machen.

Am Ende könnte Wedels Erbe sein, dass die #MeToo-Debatte neue Lebensenergie bekommt – und es nicht mehr um Trophäen wie Urteilssprüche geht, sondern darum, wie diese Gesellschaft zusammenleben will.