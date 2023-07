Dima Watermelon hat neue Witze über den Krieg dabei. An diesem Abend auf einem Berliner Kneipen-Schiff will er sie testen. Der Stand-Up-Comedian kommt aus der Ukraine, sein Heimatort Irpin ist durch russische Kriegsgräuel weltweit bekannt geworden. Dima lebte da schon lange in Berlin – 2015 kam er zum Studieren nach Deutschland. Seine Reaktion: Putin-Witze.

»Hier ist Putin, er ist ziemlich klein: Genossen, ihr müsst aufhören, Russland zu demütigen. Russland ist eine Weltmacht! Wenn ihr nicht aufhört, werde ich Atombomben einsetzen. Und auf der anderen Seite die Ukraine: Was hast du gesagt? Atombomben? Mach doch! Glaubst du, wir haben Angst vor Atomwaffen? Wir hatten Tschernobyl, wir haben uns selbst platt gemacht. Wir sind verrückt…«

Dima Watermelon, Comedian:

»Ich wäre der Erste, der gerne mit diesen Witzen aufhören würde und etwas anderes machen würde. Aber leider... Comedy ist ein Weg, die Leute daran zu erinnern, dass immer noch Krieg herrscht und dass man sich dafür interessieren sollte.«

Dima setzt voll auf Comedy, seine Arbeit als Programmierer lässt er vorerst ruhen. Mit nur drei Jahren Erfahrung ist er für einen Komiker noch am Anfang, aber das Interesse an der Ukraine gibt ihm Rückenwind. In Berlin findet er jeden Abend Auftrittsmöglichkeiten, meist auf Englisch, manchmal sogar auf Ukrainisch. Was der 32-Jährige schreibt, hat sich seit dem Krieg geändert – weniger Dating- und Beziehungswitze, mehr Politisches. Abend für Abend sucht er nach der richtigen Mischung.

»In Ägypten hat ein Hai einen russischen Touristen gefressen. Habt ihr davon gehört? Es war eine große Nachricht... in der Ukraine sogar eine Riesen-Nachricht! Es kursierten Bilder des Hais in ukrainischer Uniform: Einer von uns! Selenskyj in Hai-Verkleidung, Interviews mit dem Hai: Wie hat sich das angefühlt?«

Direkt nach dem Kriegsausbruch weckte allein das Label "Ukrainischer Comedian” Interesse. Das allein reicht heute nicht mehr.

Dima Watermelon, Comedian:

»Im vergangenen Jahr hat jeder gesagt: Lasst uns der Ukraine helfen, Refugees welcome... in diesem Jahr ist das Interesse abgesackt. Die Leute haben das Thema über. Und ich verstehe das, so ist eben der News-Cycle. Aber dann mache ich erst recht Witze darüber – ich versuche, einen Kontrapunkt zu setzen.«

Das internationale Publikum ist an diesem Abend noch nicht so Kriegs-Humor-müde wie vermutet.

Besucherinnen und Besucher:

»Man braucht solche lustigen Elemente, das ist der einzige Weg, um mit solchen Situationen klarzukommen.«

»Vielen Leute, die sich unsicher sind, kann selbst ein solcher Kontext wie hier helfen, zu einer Meinung zu gelangen, was sie von all dem halten.«

»Ich finde es ein bisschen verletzend. Aber da er ja selbst Ukrainer ist, fühlt es sich okay an.«

»So geht man mit Traurigkeit um: Comedy!«

Im Herbst will Dima Watermelon auf Europa-Tour gehen – mit vielen neuen Putin-Witzen.