Er war als Star in der US-Hip-Hop-Szene beliebt: Der DJ und Radiomoderator Keith Grayson, so sein bürgerlicher Name, starb – wie nun bekannt wurde – nach einem mehrmonatigen Kampf gegen die Krankheit Covid-19. Grayson war unter den Pseudonymen »The Drama King« oder »Kay Slay« und als Graffiti-Künstler unter »Dez« bekannt.

»Eine kulturelle Ikone«

»DJ Kay Slay ist eine dominierende Figur in der Hip-Hop-Kultur mit Millionen von Fans weltweit und wird für seine Leidenschaft und Exzellenz mit einem Vermächtnis in Erinnerung bleiben, das Generationen überdauern wird«, heißt es laut »People « in einem Statement seiner Familie. Der Hip-Hop-Sender Hot 97, bei dem Kay Slay Shows wie »The Drama Hour« moderierte, sagte bei Twitter: »Als kulturelle Ikone war Kay Slay mehr als nur ein DJ, für uns war er Familie und ein wichtiger Teil dessen, was Hot 97 zu dem erfolgreichen Sender machte, der er heute ist.« In Deutschland war er unter anderem durch seinen Auftritt als Host auf dem Mixtape »Airmax Muzik« des Rappers Fler bekannt.