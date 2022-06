Nicht minder wunderbar war die Idee mit dem Verhüllen. Hat das eigentlich die hessische Polizei angeordnet, die Stadt Kassel, die Kulturstaatsministerin oder die Verwaltung der Ausstellung? Wem gehört der Standort am Friedrichsplatz, ist er vermietet? Wer hat da das Sagen? Jedenfalls eine Aktion, an welcher Christo + Jeanne-Claude ihre Freude gehabt hätten! Ich erinnere mich, wie ich mich in der ersten Juliwoche 1995 zwei Tage lang auf der Wiese vor dem Reichstag aufhielt und diesen nie zuvor und nie danach so unverhüllt gesehen habe. Die Idee, das indonesische Kulturbanner schwarz zu verhüllen, als Mahnmal der Trauer darüber, dass man nicht darüber sprechen könne, ob ein schweinsköpfiger Jude ein Teil von Deutschland ist oder ein Teil von Indonesien, lässt sich in den herkömmlichen Begrifflichkeiten von Kunst, Kommunikation und Doofheit kaum mehr beschreiben.

Kunst

Trotzdem ist damit, dass das »Skandal«-Geschrei vier Tage lang gefeiert und dem »Banner« sowie der ganzen Veranstaltung der adelnde Beiname »umstritten« verliehen wurde, die Sache nicht so recht erledigt. Denn, so unerwartet das klingen mag: »Antisemitismus« ist ja als solcher nicht verboten; ebenso wenig wie »Antiislamismus«, »Antiamerikanismus«, Anti-Irgendwas. Der Mensch darf hierzulande so anti sein, wie er will; dies gilt selbst als einer der bedeutendsten »Werte«, für deren Erhalt die Bundeswehr in Afghanistan gekämpft hat. Was ein ordentlicher Anti-Islamist ist, der malt oder kauft sich ein paar schöne Mohammed-Zeichnungen, auf denen der Prophet als gurkennasiger, bombentragender Terrorist abgebildet ist, in einer Badewanne voller Blut sitzend. Und feiert sich unter der Schlagzeile »Jetzt erst recht!« (08.01.2015) als Frontkämpfer der Kunstfreiheit. Wenn irgendeine sogenannte Kultur das als ultimativ blasphemisch-imperialistische Demütigung empfindet: Pech gehabt!

Nun soll man bekanntlich Verschiedenes nicht gleichsetzen. Allerdings Gleiches auch nicht mit Fleiß als unvergleichbar behandeln. Man muss also schon etwas genauer hinschauen, als nur auf die ersten Empörungen über mehr oder weniger abwegige Beschuldigungen, Verschwörungsbehauptungen und Abwertungen mit eingespielten Reflexen zu reagieren, die mehr der eigenen Exkulpation – oder besser: Entflechtung – dienen als zum Verständnis beitragen.

Die »Judensau« von Wittenberg (und anderswo) ist, so haben wir kürzlich höchstrichterlich erfahren, erstens Kunst, zweitens Denkmal, drittens beleidigungsmäßig hinreichend neutralisiert mittels einer Bodenfliese und eines Hinweisschildes. Ich persönlich hätte, wenn ich mitzuentscheiden gehabt hätte, wohl anders gestimmt: Ich fand die »Entfremdung« und Distanzierung der – selbstverständlich beleidigend gemeinten – Skulptur an der Außenwand der Kirche mittels Hinweisschildes nicht ausreichend, sondern hätte vorgeschlagen, sie abzunehmen und in einen »musealen« Kontext – etwa in einem Innenraum der Kirche – einzufügen, in welchem sie ihre demonstrativ verhetzend-beleidigende Wirkung zugunsten einer kunsthistorisch-politischen Betrachtung noch stärker verlieren würde.

Die Gerichte – Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof in Zivilsachen – haben anders entscheiden. Das ist sicher vertretbar und zu akzeptieren. Das Recht – hier: § 1004 BGB: Beseitigungsanspruch – ist nicht dazu da, eine permanente gegenständlich-inhaltliche Bereinigung der Vergangenheit zu sichern. Gerade deshalb erscheint es mir verwunderlich, dass das »Judenschwein« aus Kassel überhaupt nicht in diesem Kontext diskutiert wurde. Ob man einen Gegenstand der bildenden Kunst entfernen muss oder nicht, ist ja keine Frage des Begriffs von »guter« Kunst. Diese in der Bevölkerung noch verbreitete Ansicht ist im Recht längst überholt. Kunst ist nicht das Gegenteil von Beleidigung oder Verhetzung. Früher dachte man: Entweder etwas ist Kunst oder Beleidigung, Kunst oder Pornografie. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in den Achtzigerjahren klargestellt, dass es sich um zwei ganz verschiedene Bewertungssysteme handelt: Kunst ist Kunst, Beleidigung ist Beleidigung, beleidigende Kunst ist, was sie ist.