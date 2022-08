Hähnchen-Reklame sorgt für Kritik

Der in Bangladesch geborenen Brite Ahsan hat auf dem Documenta-Gelände in Kassel mehrere Leuchtkästen installiert, die Reklame für fiktive Imbissbuden machen, in denen halales Hähnchen angeboten wird. Damit wolle Ahsan laut eigener Aussage auf satirische Weise auf die zunehmende Islamophobie in Großbritannien aufmerksam machen.