Nach Skandal-Documenta Ruangrupa-Mitglieder sollen an Hamburger Kunsthochschule lehren

Die Documenta wurde überschattet durch antisemitische Kunstwerke. Zwei Vertreter des verantwortlichen Kuratorenteams Ruangrupa treten nun eine Gastprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg an.