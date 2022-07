Schormann-Nachfolge Kulturmanager Fahrenholtz führt vorläufig die Geschäfte der Documenta

Am Samstag hatte Sabine Schormann ihr Amt als Generaldirektorin der Documenta niedergelegt, am Montagnachmittag gab der Aufsichtsrat eine Nachfolgelösung bekannt – zumindest bis zum Ende der noch laufenden Kunstausstellung: »Alexander Farenholtz wurde heute einstimmig durch den Aufsichtsrat der Documenta und Museum Fridericianum gGmbH zum Interims-Geschäftsführer der Documenta bestellt«, heißt es in der Mitteilung. Das Engagement ist demnach bis zum 30. September 2022 befristet.