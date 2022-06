SPIEGEL: Vampirzähne in Kombination mit SS-Rune und Schläfenlocke sind unverkennbar antisemitisch. Ist das etwa weniger anstößig, wenn es sozusagen aus einer indonesischen Tradition herauskommt?

Schormann: Nein, überhaupt nicht. Ich will das nicht relativieren oder entschuldigen. Ich will nur erläutern, dass sich die Künstlerinnen und Künstler von Taring Padi im Rahmen der Überzeichnung aus einem sehr großen Fundus von Symbolen bedienen. Leider ist die antisemitische Bildsprache der Figurenmotive in diesem Fall zu spät erkannt worden, was auch dem Prozess geschuldet war.

SPIEGEL: Inwiefern?

Schormann: Das Banner kam in einer großen Kiste voller Werke aus Indonesien verspätet an, es wurde erst vor Ort entschieden, was wo gehängt wird. Dieses Bild aus Stoff besteht aus mehreren Teilen und beim Hängen stellte sich heraus, dass es beschädigt ist. Es ist dann an eine Textilfirma gegangen, um die Ränder zu verstärken, und ist dementsprechend erst Freitagnachmittag aufgehängt worden, sodass es zu diesem Zeitpunkt, in der Hektik der bereits laufenden Preview-Tage, niemand mehr, auch nicht die verantwortlichen Kuratorinnen und Kuratoren, in Augenschein genommen hat.