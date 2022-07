Im Aufsichtsrat der Documenta sind die Stadt Kassel und das Land Hessen vertreten. An der Spitze stehen Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) als seine Stellvertreterin. Dem Aufsichtsrat gehören aktuell zehn Personen an. Der Bund ist nicht vertreten.

Zur Amtsniederlegung von Sabine Schormann äußerte sich am Samstag auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Nach Schormanns »verheerendem Umgang mit den Antisemitismusvorwürfen« sowie dem »vollständigen Verlust ihrer Glaubwürdigkeit« sei der Schritt überfällig gewesen, sagte Klein zur »Bild am Sonntag«. »Nun kommt es darauf an, für die Zukunft die notwendigen strukturellen Konsequenzen zu ziehen. Antisemitismus darf in keiner Form im Kulturleben akzeptiert werden, gleichgültig woher die Kulturschaffenden kommen.«