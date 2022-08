Claudia Roth zur Documenta-Diskussion »Hätte lauter und deutlicher sein sollen«

Noch bis zur Enthüllung des Gemäldes »People's Justice« war Claudia Roth in der Diskussion um die Documenta eher beschwichtigend aufgetreten. Später wurde die Kulturstaatsministerin kritischer. Nun gibt Roth einem Interview mit der Zeitschrift »Stern« zu, sie hätte vielleicht »bei den Diskussionen im Vorfeld der Documenta-Eröffnung lauter und deutlicher sein sollen, sein müssen«. Ihr sei bewusst, »dass es nicht reicht, wenn ich sage: Ich konnte nicht mehr tun«, so Roth. »Auch, wenn es objektiv stimmt«. Die Geschehnisse in Kassel nennt Roth eine »Kette der Verantwortungslosigkeit, wo am Ende keiner verantwortlich gewesen sein will.«