Es handelt sich laut Urban um Darstellungen in einer Broschüre mit dem Titel »Presence des Femmes«, die 1988 in Algier erschienen ist. Die darin enthaltenen Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly zeigten teils antisemitische Stereotype und das Land Palästina, versehen mit Einordnungen, die dem Staat Israel seine Legitimität absprächen. Zu sehen sind unter anderem ein mit Davidstern gekennzeichneter Soldat, der einen kleinen Jungen bedroht. Damit werde das Bild des »Kindermörders Israel« reproduziert, so RIAS.