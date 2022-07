Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte noch in der vergangenen Woche den Anschein erweckt, sie habe bereits im Januar die Einrichtung eines Expertenbeirats vorgeschlagen, ihrem Rat sei man in Kassel allerdings nicht gefolgt. Die prominente Grüne wurde allerdings selbst gerügt für ihren scheinbar lässigen Umgang mit den frühen Warnzeichen, auch ihr Rücktritt wurde bereits gefordert. Mittlerweile bemüht sie sich, rückwirkend als frühe Mahnerin wahrgenommen zu werden. Trotzdem war am vergangenen Donnerstag sogar eine Bundestagsdebatte zu dem Thema angesetzt worden.

Schormann geht in ihrem Text auf Roths Engagement ein – und betont, den Ratschlägen der Politikerin sehr wohl gefolgt zu sein, auch jener Empfehlung, externe Expertise einzuholen. Dafür sei ein beratendes Team gewonnen worden. Die Koordination habe unter anderem auf Empfehlung von Claudia Roths Behörde Emily Dische-Becker übernommen. Diese Autorin hat jedoch vor kurzem die als BDS-nah umstrittene Konferenz »Hijacking Memory« in Berlin mit organisiert und ist da selbst in die Kritik geraten. Somit ist die von Schormann benannte und auch auf Roth zurückgeführte Personalie wohl kein Detail, das die Staatsministerin gerne lesen wird.