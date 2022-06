Claudia Roth forderte in ihrer Stellungnahme aber noch weitreichendere Konsequenzen als das bloße Entfernen des einen Werkes: »Es muss aufgeklärt werden, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dieses Wandbild mit antisemitischen Bildelementen dort installiert wurde. Außerdem fordere ich die Documenta-Verantwortlichen wie die Kuratoren dazu auf, jetzt unverzüglich zu überprüfen und sicherzustellen, dass bei der Documenta nicht weitere eindeutig antisemitische Bildelemente gezeigt werden.«

Zu sehen war das umstrittene Werk seit Freitagabend im öffentlichen Raum und da an zentraler Stelle, auf dem Friedrichsplatz nahe der Documenta-Halle. Jeder hat es also sehen können, wobei es erst am letzten der drei sogenannten Vorbesichtigungstage angebracht worden war, nachdem die meisten Fachjournalisten abgereist waren. Allerdings hing es damit schon, als der Bundespräsident am Samstag Teile der Ausstellung besichtigte. In seiner Rede hatte er von den Grenzen der Kunstfreiheit gesprochen.