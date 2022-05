­Die Veranstalter der kommenden Documenta in Kassel haben öffentlich gemacht, dass es in einem ihrer Ausstellungsorte zu einem Fall von Vandalismus gekommen ist. Im WH22 in der Werner-Hilpert-Straße sei in der Nacht vom 27. Mai auf den 28. Mai 2022 eingebrochen worden, heißt es in einer Pressemitteilung von der Documenta und dem Museum Fridericianum gGmbH. Demnach verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Ausstellungsflächen und brachten im Erdgeschoss, im Treppenhaus und im zweiten Obergeschoss Schmierereien unter anderem mit den Inhalten »187« und »PERALTA« an.