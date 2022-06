»Nicht in guter Absicht«

»Die Wahrheit ist, dass wir kollektiv darin versagt haben, die Figur in dem Werk zu erkennen, die an klassische Stereotypen des Antisemitismus erinnert«, schreibt Ruangrupa dazu. »Wir räumen ein, dass dies unser Fehler war.«

Man habe nun verstanden, heißt es weiter, dass diese Bildsprache »nahtlos an die schrecklichste Episode der deutschen Geschichte anknüpfe, in der jüdische Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verfolgt und ermordet wurden«. Man sei »schockiert«, dass vor diesem Hintergrund eine solche Figur in die betroffene Arbeit aufgenommen wurde. Das kollektiv hergestellte Banner beziehe sich auf die »ungelöste dunkle Geschichte Indonesiens«, erklärte Ruangrapa erneut.