Über keine andere Kunstschau der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte ist so unerbittlich und unerquicklich gestritten worden wie über die 15. Documenta in Kassel. Für immer wird die Ausstellungsreihe nun mit einem echten Skandal verbunden sein, und der geht sogar noch weit über die gezeigten antisemitischen Motive hinaus. Es wurde viel Vertrauen zerstört, in Personen, in Instanzen, aber auch in die Idee, dass in der Kunst doch immer alle auf derselben und irgendwie auf der richtigen Seite stehen.