Documenta und Antisemitismus Therapiestunde auf dünnem Eis

Ruangrupa haben ihre Kumpels eingeladen und diese Kumpels wieder andere

Meron Mendel stellt mit Blick auf die Debatte schlicht fest: »Was wir eigentlich hier ausbaden, ist, dass wir seit Januar nicht in der Lage waren, miteinander in Dialog zu treten.« Und Doron Kiesel möchte wissen, wieso »erstmalig keine Einladung an jüdische oder israelische Künstler« ergangen ist.

Vielleicht, weil Ruangrupa ihre Kumpels eingeladen haben und diese Kumpels wieder andere Kumpels und so weiter – und in dieser Bubble keine Juden sind? Eine Antwort darauf gibt es nicht.

Stattdessen bedauert Szymczyk »diese aggressive Spannung« in der Diskussion, die sei »gerade spürbar in Deutschland«. Als Ausweg schlägt er »das multidirektionale Erinnern« vor und zitiert Michel Foucault. Ein Problem sei »die deutsche Erinnerungskultur«. Es müsse »eine Debatte über eine andere Erinnerung beginnen« und sei »traurig, dass sie so brutal beginnt«.