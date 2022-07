Nicht alle Geladenen erschienen auch in Berlin. Die Generaldirektorin der Documenta meldete sich krank, sie habe hohes Fieber, der Oberbürgermeister von Kassel meldete sich ab in für ihn dringlichere Sitzungen. Sie machten es den Anwesenden nur leichter, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben.